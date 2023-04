Inchiesta Juve, improcedibile ricorso Figc su carta Covisoc (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso della Figc contro la decisione del Tar del Lazio sulla carta Covisoc richiesta dalla Juventus per il caso plusvalenze. Lo scorso 7 marzo il Tar aveva accolto il ricorso presentato dai legali di Fabio Paratici e Federico Cherubini disponendo che la Figc condividesse la comunicazione del 14 aprile 2021. La Federcalcio aveva a sua volta subito fatto ricorso al Consiglio di Stato che l’11 marzo aveva respinto l’istanza monocratica e fissato l’udienza per il 23 marzo. Oggi la decisione collegiale che ha dichiarato il ricorso improcedibile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio di Stato ha dichiaratoildellacontro la decisione del Tar del Lazio sullarichiesta dallantus per il caso plusvalenze. Lo scorso 7 marzo il Tar aveva accolto ilpresentato dai legali di Fabio Paratici e Federico Cherubini disponendo che lacondividesse la comunicazione del 14 aprile 2021. La Federcalcio aveva a sua volta subito fattoal Consiglio di Stato che l’11 marzo aveva respinto l’istanza monocratica e fissato l’udienza per il 23 marzo. Oggi la decisione collegiale che ha dichiarato il. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

