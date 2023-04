Incendio in un bar di corso Torino (Di martedì 4 aprile 2023) Questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Asti sono intervenuti per spegnere un Incendio divampato all'interno di un bar di corso Torino. Dai primi rilievi sembra che le fiamme ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 4 aprile 2023) Questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Asti sono intervenuti per spegnere undivampato all'interno di un bar di. Dai primi rilievi sembra che le fiamme ...

Incendio in un bar di corso Torino Questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Asti sono intervenuti per spegnere un incendio divampato all'interno di un bar di corso Torino. Dai primi rilievi sembra che le fiamme siano partite da un macinino del caffè, propagandosi poi all'interno di tutto il locale che è stato