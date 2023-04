Incendio di Cesate | elicotteri in azione per scaricare acqua sul bosco in fiamme

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilarymary : Impressionante incendio nel parco delle Groane - AnnaritaNinni : RT @localteamtv: Parco Groane, ancora fiamme: le immagini dal drone #cesate #incendio #localteam - localteamtv : Parco Groane, ancora fiamme: le immagini dal drone #cesate #incendio #localteam - laregione : Domato il vasto incendio al Parco delle Groane - infoitinterno : Incendio al Parco delle Groane: strade chiuse tra Limbiate e Cesate -

È stato spento l'che ieri sera è divampato nel Parco delle Groane, tra Limbiate, in provincia di Monza, e, in provincia di Milano, e che ha devastato un'intera area boschiva. Al momento i vigili del ...Un vastoè divampato ieri sera nel Parco delle Groane, tra Limbiate (Monza) e(Milano), e a causa del forte vento è cresciuto velocemente. Sul posto sono intervenute dieci squadre di vigili del ...Meganei boschi tra Limbiate e, al confine con il territorio di Saronno. Ieri sera, lunedì 3 aprile, maxi spiegamento di Vigili del Fuoco per domare due roghi, evacuate per tre ore le 38 ...

Parco delle Groane, vasto incendio tra Cesate e Limbiate Il Cittadino di Monza e Brianza

Elicotteri in azione a Cesate per tenere a bada l’incendio che ha devastato un’ampia porzione di Parco delle Groane, a partire dal pomeriggio di lunedì. Un incendio che ha richiamato sul posto diverse ...(ANSA) - MONZA, 04 APR - È stato spento l'incendio che ieri sera è divampato nel Parco delle Groane, tra Limbiate, in provincia di Monza, e Cesate, in provincia di Milano, e che ha devastato un'intera ...