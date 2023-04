Incassa per 10 anni la pensione della madre morta: sequestrati 190mila euro (Di martedì 4 aprile 2023) Presentava regolarmente le dichiarazioni annuali dei redditi della madre, morta da 10 anni, per far credere al fisco che fosse ancora in vita e continuare a percepire la pensione: un uomo residente a Turi, in provincia di Bari, si è visto sequestrare 190mila euro dalla Guardia di Finanza di Putignano, tra beni e disponibilità finanziarie. Nei suoi confronti la Procura ipotizza il reato di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”. Le indagini sono partite dopo una segnalazione di operazione sospetta emessa dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. In Puglia episodi simili accadono di frequente: l’ultima volta un 56enne è stato indagato per omicidio e occultamento di cadavere: nascondeva in casa il corpo del padre in ... Leggi su tpi (Di martedì 4 aprile 2023) Presentava regolarmente le dichiarazioni annuali dei redditida 10, per far credere al fisco che fosse ancora in vita e continuare a percepire la: un uomo residente a Turi, in provincia di Bari, si è visto sequestraredalla Guardia di Finanza di Putignano, tra beni e disponibilità finanziarie. Nei suoi confronti la Procura ipotizza il reato di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”. Le indagini sono partite dopo una segnalazione di operazione sospetta emessa dall’Unità di Informazione FinanziariaBanca d’Italia. In Puglia episodi simili accadono di frequente: l’ultima volta un 56enne è stato indagato per omicidio e occultamento di cadavere: nascondeva in casa il corpo del padre in ...

