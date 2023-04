Incassa per 10 anni la pensione della madre morta: la Finanza gli sequestra 190mila euro (Di martedì 4 aprile 2023) Ha Incassato per circa 10 anni la pensione della mamma morta. Per questo motivo la Guardia di Finanza di Putignano, in provincia di Bari, ha sequestrato 190mila euro circa a un uomo residente a Turi. Il sequestro riguarda beni e disponibilità finanziarie. L’ipotesi di reato è l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. L’uomo, per simulare l’esistenza in vita della madre, avrebbe presentato – per conto della stessa – anche alcune dichiarazioni annuali dei redditi. Le indagini sono state avviate dopo una segnalazione di operazione sospetta emessa dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Hato per circa 10lamamma. Per questo motivo la Guardia didi Putignano, in provincia di Bari, hatocirca a un uomo residente a Turi. Il sequestro riguarda beni e disponibilità finanziarie. L’ipotesi di reato è l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. L’uomo, per simulare l’esistenza in vita, avrebbe presentato – per contostessa – anche alcune dichiarazioni annuali dei redditi. Le indagini sono state avviate dopo una segnalazione di operazione sospetta emessa dall’Unità di Informazione FinanziariaBanca d’Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mimmogammella2 : RT @ivangallo80: Il Napoli spende 70 ed incassa 20 Il Lille incassa 70 e spende 0 Il Lille in Francia è indagato per un bilancio taroccato… - Vivomorto682581 : @Fuerteapache94 @Er_Libanese7 Ha fatto il triplete con la Juve scusa… che cazzo ha vinto con la Juve? A fine anno v… - KikoneLauda : @Frias56946262 @MomblanOfficial Il Napoli incassa 20 per tre scugnizzi? - baritoday : Incassa per dieci anni la pensione della madre morta: sequestrati beni per 190mila euro nel Barese… - air_mov : Ennesima figura di merda di @matteorenzi. Il pugile (suonato) incassa l’ennesimo Knock Out. Ma per i suoi inconsape… -