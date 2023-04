In terza categoria gioca l’attaccante più vecchio della storia: 72 anni (Video) (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr – Un attaccante di ben 72 anni. Si chiama Sebastiano Posillipo ed è anche il presidente della Soccer Stornara, squadra pugliese di terza categoria che domenica ha affrontato l’Ascoli Satriano. Sebastiano Posillipo: chi è l’attaccante di 72 anni La partita ha visto predominare la Soccer Stornara per ben 5 reti a 2. Sarà stato forse anche per questo che al venticinquesimo del secondo tempo la squadra in vantaggio in quel momento per 4 reti a 2 ha fatto entrare in campo un attaccante di ben 72 anni il quale, casualità, è anche il suo presidente: Posillipo gioca quindi nel reparto avanzato e disputa gli ultimi venti minuti della gara, pure con un certo piglio atletico. Il Video, riportato dalla pagina Facebook ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr – Un attaccante di ben 72. Si chiama Sebastiano Posillipo ed è anche il presidenteSoccer Stornara, squadra pugliese diche domenica ha affrontato l’Ascoli Satriano. Sebastiano Posillipo: chi èdi 72La partita ha visto predominare la Soccer Stornara per ben 5 reti a 2. Sarà stato forse anche per questo che al venticinquesimo del secondo tempo la squadra in vantaggio in quel momento per 4 reti a 2 ha fatto entrare in campo un attaccante di ben 72il quale, casualità, è anche il suo presidente: Posillipoquindi nel reparto avanzato e disputa gli ultimi venti minutigara, pure con un certo piglio atletico. Il, riportato dalla pagina Facebook ...

