In Svezia bruciare il Corano non è reato. La decisione della Corte Suprema dopo il rogo del politico di estrema destra (Di martedì 4 aprile 2023) bruciare il Corano in Svezia non è reato. Lo ha stabilito la Corte Suprema di Stoccolma, che ha annullato la decisione della polizia di vietare di dare alle fiamme il testo sacro dell’Islam. A febbraio la polizia aveva respinto una nuova richiesta di bruciare una copia del Corano davanti all’ambasciata irachena a Stoccolma. La polizia “non aveva una base sufficiente per la sua decisione”, ha spiegato la Corte in un comunicato, ritenendo che le minacce invocate dalla polizia per vietare i roghi preannunciati di libri davanti alle ambasciate turca e irachena non fossero “sufficientemente concrete o legate alle manifestazioni in questione”. La decisione dei giudici arriva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023)ilinnon è. Lo ha stabilito ladi Stoccolma, che ha annullato lapolizia di vietare di dare alle fiamme il testo sacro dell’Islam. A febbraio la polizia aveva respinto una nuova richiesta diuna copia deldavanti all’ambasciata irachena a Stoccolma. La polizia “non aveva una base sufficiente per la sua”, ha spiegato lain un comunicato, ritenendo che le minacce invocate dalla polizia per vietare i roghi preannunciati di libri davanti alle ambasciate turca e irachena non fossero “sufficientemente concrete o legate alle manifestazioni in questione”. Ladei giudici arriva ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaTenerelli : RT @fattoquotidiano: In Svezia bruciare il Corano non è reato. La decisione della Corte Suprema dopo il rogo del politico di estrema destra… - fattoquotidiano : In Svezia bruciare il Corano non è reato. La decisione della Corte Suprema dopo il rogo del politico di estrema des… - squopellediluna : In Svezia ok della corte suprema per poter bruciare il Corano, ora immagina fosse la bibbia o il vangelo - Ticinonline : Bruciare il Corano rimane legale in Svezia #corano #svezia - patriziarutigl1 : RT @RaiNews: A Febbraio la Polizia aveva respinto una nuova richiesta di bruciare una copia del testo sacro, davanti all'ambasciata irachen… -