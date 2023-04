In Spagna sono certi: Davide Ancelotti sarà il prossimo allenatore del Basilea (Di martedì 4 aprile 2023) In Spagna danno ormai per certo che Davide Ancelotti, figlio di Carlo, sarà il prossimo allenatore del Basilea. Davide, attualmente, ha un ruolo chiave nello staff del padre all’interno del Real Madrid e, già nel corso di quest’anno, il nome del tecnico 33enne era stato accostato alla panchina dell’Everton, pur alla fine restando al Real. Davide ha accompagnato il padre, collaborando con lui, sulle panchine di Bayern Monaco, Napoli, Everton e Real Madrid. Se dovesse concretizzarsi, quello in Svizzera sarebbe il suo primo contratto professionistico da primo allenatore. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Indanno ormai per certo che, figlio di Carlo,ildel, attualmente, ha un ruolo chiave nello staff del padre all’interno del Real Madrid e, già nel corso di quest’anno, il nome del tecnico 33enne era stato accostato alla panchina dell’Everton, pur alla fine restando al Real.ha accompagnato il padre, collaborando con lui, sulle panchine di Bayern Monaco, Napoli, Everton e Real Madrid. Se dovesse concretizzarsi, quello in Svizzera sarebbe il suo primo contratto professionistico da primo. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Poco fa un blitz di Ultima Generazione ai danni della Barcaccia di Piazza di Spagna. Qualche giorno ho detto la mia… - Antonio_Tajani : Oggi a #Roma per il 19° Foro di Dialogo Italia-Spagna. Un momento di condivisione tra rispettivi modelli imprendito… - giubileif : Gli eco cretini di Ultima Generazione colpiscono ancora gettando vernice nera nella Barcaccia del Bernini in Piazza… - Surfiniae : RT @Silvia00072: ????In Spagna si è tenuta una manifestazione contro le azioni della NATO, durante la quale i rifugiati ucraini???? hanno inizi… - ealmirall : RT @francesca_bria: Il 37% dei trentenni europei ha un lavoro precario. In Spagna la riforma di @Yolanda_Diaz_? ha invertito la rotta con s… -