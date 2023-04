In Spagna i disoccupati hanno raggiunto il minimo dal 2008. E il Financial Times loda la riforma del lavoro del governo Sànchez (Di martedì 4 aprile 2023) I disoccupati in Spagna sono al minimo dal 2008. Secondo il ministero del lavoro le persone senza occupazione sono 2 milioni e 862.260, oltre 48mila in meno di febbraio (in Spagna la popolazione è formata da circa 47 milioni di persone). A fare l’analisi dei dati sono alcuni tra i principali media del Paese, come l’agenzia di stampa Efe (la più autorevole in Spagna) e il quotidiano progressista El Paìs. Il ministero del lavoro è guidato dalla vice del premier Pedro Sànchez, Yolanda Diaz, che proprio domenica ha annunciato la sua candidatura a capa del governo, uscendo dall’alleanza con Podemos e formando un’unione di sinistra e ambientalista, che si chiama Sumar. Il ministero della Previdenza sociale, da parte sua, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Iinsono aldal. Secondo il ministero delle persone senza occupazione sono 2 milioni e 862.260, oltre 48mila in meno di febbraio (inla popolazione è formata da circa 47 milioni di persone). A fare l’analisi dei dati sono alcuni tra i principali media del Paese, come l’agenzia di stampa Efe (la più autorevole in) e il quotidiano progressista El Paìs. Il ministero delè guidato dalla vice del premier Pedro, Yolanda Diaz, che proprio domenica ha annunciato la sua candidatura a capa del, uscendo dall’alleanza con Podemos e formando un’unione di sinistra e ambientalista, che si chiama Sumar. Il ministero della Previdenza sociale, da parte sua, ha ...

In Spagna la disoccupazione è calata dell'1,6 per cento a marzo Il numero di disoccupati registrati a marzo in Spagna negli uffici dei servizi pubblici per l'impiego è diminuito di 48.755 unità rispetto a febbraio, con un calo pari all'1,6 per cento. Secondo i dati diffusi ... Spagna, forte calo della disoccupazione a marzo Forte calo della disoccupazione in Spagna nel mese di marzo. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di 48.755 unità ad un ritmo decisamente superiore rispetto ai - 2. Vinitaly: servono 20mila giovani salva vendemmia Una opportunità " spiega Coldiretti " per pensionati, studenti, disoccupati, percettori di Naspi, ... con l'Italia " conclude Coldiretti " che è leader mondiale davanti a Francia e Spagna, i due ... Il numero diregistrati a marzo innegli uffici dei servizi pubblici per l'impiego è diminuito di 48.755 unità rispetto a febbraio, con un calo pari all'1,6 per cento. Secondo i dati diffusi ...Forte calo della disoccupazione innel mese di marzo. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile deidi 48.755 unità ad un ritmo decisamente superiore rispetto ai - 2.Una opportunità " spiega Coldiretti " per pensionati, studenti,, percettori di Naspi, ... con l'Italia " conclude Coldiretti " che è leader mondiale davanti a Francia e, i due ... Spagna, forte calo della disoccupazione a marzo Il Secolo XIX Spagna, forte calo della disoccupazione a marzo