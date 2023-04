In Sicilia il più grande laboratorio del mare d’Europa: uno sconfinato telescopio subacqueo (Di martedì 4 aprile 2023) Sarà il laboratorio marino più grande d’Europa con nodi terrestri e subacquei, cablati e alimentati a batteria, con strumenti di rivelazione installati a 3500 metri di profondità, il più grande telescopio sottomarino mai realizzato, a 96 chilometri dalla costa sud-orientale della Sicilia per un investimento complessivo di 19 milioni. Il suo nome è Idmar, una grande e ambiziosa infrastruttura considerata strategica per la Sicilia e finanziata grazie al Po Fesr 2014-2020 sull’asse dedicato a ricerca, sviluppo, tecnologia e innovazione. L’articolato progetto è stato presentato, a Catania, nella sede dell’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale nell’ambito di “Alè Europe”, iniziativa di comunicazione ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023) Sarà ilmarino piùcon nodi terrestri e subacquei, cablati e alimentati a batteria, con strumenti di rivelazione installati a 3500 metri di profondità, il piùsottomarino mai realizzato, a 96 chilometri dalla costa sud-orientale dellaper un investimento complessivo di 19 milioni. Il suo nome è Idmar, unae ambiziosa infrastruttura considerata strategica per lae finanziata grazie al Po Fesr 2014-2020 sull’asse dedicato a ricerca, sviluppo, tecnologia e innovazione. L’articolato progetto è stato presentato, a Catania, nella sede dell’Autorità di sistema portuale deldellaorientale nell’ambito di “Alè Europe”, iniziativa di comunicazione ...

