“In piedi nella tormenta”, a Lovere la vita di don Giacomo Vender (Di martedì 4 aprile 2023) Lovere. È il 19 ottobre del 1944 quando don Giacomo Vender viene arrestato con l’accusa di associazione antinazionale e disfattismo politico. Dal carcere organizza il gruppo delle Massimille per la raccolta e la distribuzione di viveri e messaggi per i carcerati e i resistenti. Nell’aprile del 1945 viene condannato a 20 anni di reclusione, poi evitati grazie alla liberazione dall’oppressione nazifascista da parte delle forze partigiane. Diventa dunque parroco di una parrocchia ancora da costruire composta dall’eterogenea umanità sfrattata dal quartiere “Le Pescherie”, corrispondente all’attuale piazza Vittoria a Brescia e costretta in capannoni lungo le rive del fiume Mella. Dopo il successo riscosso al teatro Santa Giulia di Brescia, lo spettacolo “In piedi nella ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 aprile 2023). È il 19 ottobre del 1944 quando donviene arrestato con l’accusa di associazione antinazionale e disfattismo politico. Dal carcere organizza il gruppo delle Massimille per la raccolta e la distribuzione di viveri e messaggi per i carcerati e i resistenti. Nell’aprile del 1945 viene condannato a 20 anni di reclusione, poi eti grazie alla liberazione dall’oppressione nazifascista da parte delle forze partigiane. Diventa dunque parroco di una parrocchia ancora da costruire composta dall’eterogenea umanità sfrattata dal quartiere “Le Pescherie”, corrispondente all’attuale piazza Vittoria a Brescia e costretta in capannoni lungo le rive del fiume Mella. Dopo il successo riscosso al teatro Santa Giulia di Brescia, lo spettacolo “In...

