In orbita la nuova rete di difesa missilistica degli Usa (Di martedì 4 aprile 2023) La US Space Force sta intensificando la pianificazione per la seconda fase del suo programma di tracciamento missilistico nell'orbita terrestre media, ovvero lo spazio compreso tra le fasce di van Allen e l'orbita geostazionaria, tra 2.000 e 35.786 km dalla Terra. L'intenzione è quella di rafforzare la propria difesa missilistica costruendo e mettendo in orbita una flotta di satelliti di localizzazione mediante un appalto pubblicato il 31 marzo scorso dallo Space Systems Command, ufficio acquisti della Space Force, per nove satelliti, al quale hanno risposto Millennium Space Systems, controllata di Boeing, e Raytheon. Le minacce che giustificano tale progetto e la relativa spesa, circa 538 milioni entro il 2024 e 3,5 miliardi entro il 2028, sono quelle provenienti da Cina e Russia, che sviluppando ...

