In Finlandia si festeggia l'ingresso ufficiale nella Nato (Di martedì 4 aprile 2023) I finlandesi si sentono più sicuri con l'ingresso nella Nato: parlano gli abitanti di Helsinki. 4 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) I finlandesi si sentono più sicuri con l': parlano gli abitanti di Helsinki. 4 aprile 2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... incaxxatonero : RT @luiswithyou: Chi festeggia per l'ingresso della Finlandia nella NATO è semplicemente un rincoglionito. - _fiorucci : RT @luiswithyou: Chi festeggia per l'ingresso della Finlandia nella NATO è semplicemente un rincoglionito. - angela__mauro : Con la #Finlandia son 31. Ma il vero, nuovo numero magico della #Nato è 2555: tanti sono i km di confine con la Ru… - ilcorriereblog : La Nato festeggia i suoi 74 anni con l’ingresso della Finlandia. Gli scenari di Pesu (Fiia) - eleaugusta : RT @luiswithyou: Chi festeggia per l'ingresso della Finlandia nella NATO è semplicemente un rincoglionito. -