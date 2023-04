In arrivo una nuova stangata sui prezzi della benzina: cosa fa impennare i costi (Di martedì 4 aprile 2023) E pensare che l'inflazione, in Italia, era appena scesa al 7,7% (dato di marzo). Ma qualcuno, magari qualche sceicco d'Arabia, ha voluto guastare la festa e spianato la strada a una nuova ondata di rincari, a cominciare dalla pompa di benzina. Sì, perché dopo l'annuncio a sorpresa del taglio della produzione di petrolio deciso due giorni fa dall'Opec e dalla Russia, ieri il prezzo del greggio si è impennato 5,5% (ma con una punta al 6%) mentre il Brent (petrolio estratto nel mare del Nord che fa da riferimento per gli scambi europei) è per esempio salito sopra gli 84 dollari al barile. La metà dei tagli operati dai grandi Paesi produttori di oro nero, sarà attuata dall'Arabia Saudita, primo esportatore al mondo, che con questa mossa ribadisce il suo atteggiamento di contrapposizione nei confronti degli Stati Uniti che auspicavano invece ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 aprile 2023) E pensare che l'inflazione, in Italia, era appena scesa al 7,7% (dato di marzo). Ma qualcuno, magari qualche sceicco d'Arabia, ha voluto guastare la festa e spianato la strada a unaondata di rincari, a cominciare dalla pompa di. Sì, perché dopo l'annuncio a sorpresa del taglioproduzione di petrolio deciso due giorni fa dall'Opec e dalla Russia, ieri il prezzo del greggio si è impennato 5,5% (ma con una punta al 6%) mentre il Brent (petrolio estratto nel mare del Nord che fa da riferimento per gli scambi europei) è per esempio salito sopra gli 84 dollari al barile. La metà dei tagli operati dai grandi Paesi produttori di oro nero, sarà attuata dall'Arabia Saudita, primo esportatore al mondo, che con questa mossa ribadisce il suo atteggiamento di contrapposizione nei confronti degli Stati Uniti che auspicavano invece ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : #Juventus, nuovi guai in arrivo: la procura apre una nuova inchiesta #news #cip - NetflixIT : Diamo un’occhiata alle nuove immagini di La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton in arrivo il 4 maggio, solo s… - santegidionews : La gioia di chi ha trovato una via di salvezza - e di chi accoglie - in questo breve video dell'arrivo dei migranti… - Marc852835993 : RT @Uni91070952: Era una mattina presto di qualche anno fa, 10 all'incirca Ero fuori a curare i miei fiori ed il sole ancora non era spunta… - soteros1 : RT @SanDanieleDOP: Con l'arrivo della primavera è cresciuta anche a te la voglia di #aperitivo? ?? Se inviti degli amici a casa, oltre a me… -