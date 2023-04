Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Allarme nelle acque Sar di Malta. La nave Geo Barents di Medici senza Frontiere si sta dirigendo verso l'imbarcazione… - SARwatchMED : RT @scandura: 2? L'imbarcazione con 500 Persone è ripartita navigando verso nord, 'bagnando' dopo 24 miglia l'area SAR maltese delle acque… - FrancoScarsell2 : Allarme nelle acque Sar di Malta. La nave Geo Barents di Medici senza Frontiere si sta dirigendo verso l'imbarcazio… - salvatore_irato : RT @scandura: 2? L'imbarcazione con 500 Persone è ripartita navigando verso nord, 'bagnando' dopo 24 miglia l'area SAR maltese delle acque… - GiuliaRastajuly : RT @scandura: 2? L'imbarcazione con 500 Persone è ripartita navigando verso nord, 'bagnando' dopo 24 miglia l'area SAR maltese delle acque… -

... ininternazionali, da Alarm Phone. Lo riferisce su Twitter Sergio Scandura, giornalista di ... Il vento soffia a 27 nodi e le onde sono alte! Si trovano nelladi Malta. Temiamo per la loro ...Come si evince anche dalla mappa di Alarm Phone, il barchino è inlibiche , quindi a molte centinaia di miglia dalle coste italiane. Il nostro Paese non dispone di assetti adeguati per ...Così facendo gli USA e l'Alleanza Atlantica sono tornate a condurre esercitazioni nelle... ad oggi limitato a operazioni Search and Rescue (). Ad oggi la Commissione europea, in accordo con l'...

“In acque Sar maltesi…”. Ma la Ong punta il dito contro l'Italia ilGiornale.it

Ci sono 500 persone su un barcone al largo della Libia con il mare in condizioni proibitive e nonostante la distanza si fa pressione sull'Italia per un intervento di soccorso ...È stato recuperato questa mattina il corpo della donna migrante avvistato ieri nelle acque di Lampedusa, presso Punta Alaimo. Fino a questa mattina il recupero del cadavere della donna non era stato p ...