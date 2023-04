Imprese in crisi: il Lazio al 2° posto per l’aumento dei tassi di interesse (Di martedì 4 aprile 2023) Se da un lato l’emergenza dei costi energetici sembra essere rientrata, anche grazie ad un inverno mite, dall’altro, secondo l’analisi di Studio Temporary Manager™ (STM), società specializzata nei servizi di temporary manager, le aziende si trovano a dover affrontare un’altra difficoltà: l’aumento dei tassi di interesse della BCE per combattere l’infLazione. Un fattore, quello dell’infLazione, che secondo l’ultimo Osservatorio MECSPE in questi mesi fa sempre più paura agli imprenditori (la teme il 18%, + 13 p.p. vs ‘22). Nel 2023 il tasso medio di sconto Europeo ha infatti raggiunto circa il 3,5% (+2 p.p. sul 2022), e considerando un’esposizione debitoria delle Imprese italiane che sfiora €749,2 mld, questo aumento significa che gli imprenditori si troveranno nel 2023 a dover pagare ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 aprile 2023) Se da un lato l’emergenza dei costi energetici sembra essere rientrata, anche grazie ad un inverno mite, dall’altro, secondo l’analisi di Studio Temporary Manager™ (STM), società specializzata nei servizi di temporary manager, le aziende si trovano a dover affrontare un’altra difficoltà:deididella BCE per combattere l’infne. Un fattore, quello dell’infne, che secondo l’ultimo Osservatorio MECSPE in questi mesi fa sempre più paura agli imprenditori (la teme il 18%, + 13 p.p. vs ‘22). Nel 2023 il tasso medio di sconto Europeo ha infatti raggiunto circa il 3,5% (+2 p.p. sul 2022), e considerando un’esposizione debitoria delleitaliane che sfiora €749,2 mld, questo aumento significa che gli imprenditori si troveranno nel 2023 a dover pagare ...

