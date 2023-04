Leggi su iltempo

(Di martedì 4 aprile 2023) Un liceo del Made in Italy per valorizzare la nostra identità. La proposta è stata rilanciata dal premier Giorgia Meloni davanti agli studenti dell'agrario: “Ragioniamo del liceo del Made in Italy per spiegare il legame profondo che esiste tra la nostra cultura e la nostra identità che è la cosa più preziosa che abbiamo”.