Illusioni ottiche | ecco la sfida del pesce rosso con cui metterti alla prova

Leggi su tecnoandroid

(Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Per millenni, lehanno affascinato le persone mettendola nostra percezione visiva e la nostra capacità cognitiva. Questenon mancano mai di affascinarci e deliziarci, dall’iconica illusione dell’anatra e del coniglio al più attuale enigma del cane tra i panda. La “del”, che sta facendo il giro dei social media, è la più recente aggiuntacollezione di. Il compito consiste nel trovare unnascosto in mezzo a uno sciame di pesci pagliaccio in un’immagine., prendetevi il tempo necessario Sebbene possa sembrare un ...