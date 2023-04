Iliad, il 5G per tutti entro fine anno ma stop a questo servizio (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Iliad per i giorni iniziali della primavera ha deciso di rilanciare la sua ricaricabile simbolo, la Giga 150. Dopo un inizio marzo caratterizzato dalla parentesi della Flash 130, gli utenti possono tornare a sottoscrivere questa tariffa che assicura costi da vero e proprio ribasso con consumi praticamente senza limiti. Iliad, la possibile eliminazione del 3G nel 2023 Il format della Giga 150 è sempre lo stesso e prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche la connessione internet con 150 Giga anche attraverso la tecnologia 5G, inclusa nel prezzo finale. Proprio il prezzo finale avrà un valore di 8,99 euro ogni trenta giorni. Uno dei punti di forza di Iliad è proprio la garanzia del 5G a costo zero. La ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroidper i giorni iniziali della primavera ha deciso di rilanciare la sua ricaricabile simbolo, la Giga 150. Dopo un inizio marzo caratterizzato dalla parentesi della Flash 130, gli utenti possono tornare a sottoscrivere questa tariffa che assicura costi da vero e proprio ribasso con consumi praticamente senza limiti., la possibile eliminazione del 3G nel 2023 Il format della Giga 150 è sempre lo stesso e prevede chiamate senza limiti versoi numeri fissi e mobili, SMS da inviare ai numeri della propria rubrica ed anche la connessione internet con 150 Giga anche attraverso la tecnologia 5G, inclusa nel prezzo finale. Proprio il prezzo finale avrà un valore di 8,99 euro ogni trenta giorni. Uno dei punti di forza diè proprio la garanzia del 5G a costo zero. La ...

