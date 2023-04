Il vino italiano è rinato europeo (Di martedì 4 aprile 2023) Di buon vino in Italia se ne beve almeno da inizio Novecento, di eccellenze ammirate in tutta Europa si ha notizia almeno da metà Ottocento. Eppure il vino italiano a un certo punto della storia era diventato un problema per il cosiddetto made in Italy, non un vanto. Basta ritornare con la memoria al marzo del 1986, quando un manipolo di persone senza scrupoli utilizzò quantità elevate di metanolo per alzare la gradazione alcolica ai propri vini da tavola, rendendoli veleno. Il vino italiano negli anni successivi era visto con sospetto, il mercato interno era crollato, così come le esportazioni, tutto sembrava perduto. E’ stato a quel punto che l’Italia si è imposta nuove regole e nuove forme di controllo. Regole e controllo in parte suggeriti dall’Unione europea. Da un lato c’è stato l’impegno dei ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 aprile 2023) Di buonin Italia se ne beve almeno da inizio Novecento, di eccellenze ammirate in tutta Europa si ha notizia almeno da metà Ottocento. Eppure ila un certo punto della storia era diventato un problema per il cosiddetto made in Italy, non un vanto. Basta ritornare con la memoria al marzo del 1986, quando un manipolo di persone senza scrupoli utilizzò quantità elevate di metanolo per alzare la gradazione alcolica ai propri vini da tavola, rendendoli veleno. Ilnegli anni successivi era visto con sospetto, il mercato interno era crollato, così come le esportazioni, tutto sembrava perduto. E’ stato a quel punto che l’Italia si è imposta nuove regole e nuove forme di controllo. Regole e controllo in parte suggeriti dall’Unione europea. Da un lato c’è stato l’impegno dei ...

