Il Verona ha dieci giornate per provare a evitare la Serie B (aspettando la Juventus) (Di martedì 4 aprile 2023) Non c'è solo la lotta scudetto o quella per raggiungere la Champions. C'è anche quella per non retrocedere. Mancano dieci giornate e almeno un posto è ancora in bilico. Sempre che i tribunali sportivi non mandino in B la Juventus. La classifica ora è la seguente: Salernitana 28 Lecce 27 Spezia 25 Verona 19 Sampdoria 15 Cremonese 13 Retrocedono le ultime tre. Chi sembrerebbe matematicamente in Serie B è la Cremonese che in queste settimane affronterà, tra le big, Milan, Juventus e Lazio. La squadra lombarda avrà lo scontro diretto contro la Sampdoria nella prossima giornata e successivamente dovrà affrontare Hellas Verona, Spezia e all'ultima giornata la Salernitana. Nel calcio tutto è possibile, ma i 13 punti di partenza svantaggiano ...

