Il Trono di Spade | in arrivo un prequel sulla conquista dei Targaryen?

(Di martedì 4 aprile 2023) La HBO sta pensando ad un nuovo, ambientato centinaia di anni prima gli eventi de Ildi? Scopriamo di che si tratta È bastata una notizia flash per mandare i fan in visibilio, ma come dargli torto se la news in questione parla di un possibile nuovospin-off ambientato nel mondo de Ildie di House of The Dragon? La nuova produzione, ancora in fase di discussione, dovrebbe portarci ancora in tempi più antichi, alla creazione dell’iconicodi. Ecco tutti i dettagli. La nascita delMa cosa dovremmo aspettarci da questa nuova produzione? Gli eventi dovrebbero riguardare ladi Westeros da parte di Aegon I(detto il ...

Dopo il successo delle recente serie TV House of the Dragon , la HBO ha deciso di sviluppare un altro spin - off di Ildi. La nuova serie prequel sarà ambientata prima di House of the Dragon e si concentrerà sulla conquista di Westeros guidata da Aegon I Targaryen, nota come Aegon's Conquest.

Il Trono di Spade, George R.R. Martin annuncia l'attesa data di uscita di The Winds of Winter Movieplayer

