Il trasporto aereo soffre ancora per il Covid e ora arriva il caro petrolio (Di martedì 4 aprile 2023) Saliranno inflazione e prezzo del petrolio Sarà davvero un'estate record per il turismo e per le compagnie aeree? Ad annebbiare le prospettive, fin qui abbastanza positive, è stato l'improvviso annuncio che l'Opec+ taglierà la produzione di greggio di 1,6 milioni di barili al giorno per sostenere i prezzi. Una comunicazione che nessuno si attendeva e dall'impatto molto preoccupante. Già Goldman Sachs vede il barile a 95 e poi a 100 dollari. Salirà l'inflazione e questo probabilmente costringerà le banche centrali a stringere ancora di più il credito. Anche a costo di provocare la recessione. I livelli pre-Covid ancora lontani Una pessima notizia per tutto il sistema che gira attorno ai voli. Il traffico aereo è principalmente dipendente dalla crescita economica. Ma subisce anche l'impatto di una serie ... Leggi su panorama

