“Il tempo dell’educare” | ciclo d’incontri con Paolo Crepet

(Di martedì 4 aprile 2023) Prosegue la settima edizione del festival socio culturale In/Oltre, partito a novembre e promosso dall’associazione “Antigone” in collaborazione con i Comuni di Osio Sopra, Osio Sotto e Levate e di tanti partner del territorio, tra i quali il Comitato Genitori di Osio Sotto, l’Oratorio e la Parrocchia di Osio Sopra, l’Auditorium e la scuola dell’infanzia di San Zeno di Osio Sopra e con il patrocinio e coinvolgimento del Servizio Politiche sociali della Provincia di Bergamo. Il programma di quest’anno ha come tema “In/Oltre il”. Al via una serie di incontri dal titolo “Il: prendiamoci ildi riflettere insieme al dott.”. Il noto psichiatra e scrittore, infatti, terrà tre serate formative nei Comuni della rete progettuale. Si parte il 20 aprile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... provinciaBg : Festival In/Oltre, prosegue la settima edizione con il ciclo di incontri 'Il tempo dell'educare'… - Agenparl : Festival In/Oltre, il 20 aprile al via 'Il tempo dell'educare', ciclo di incontri con Paolo Crepet - - Moige_genitori : Educare al rispetto ambientale, alle conseguenze personali e sociali derivanti dallo spreco delle risorse, e al bis… -

