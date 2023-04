Il tacco di Götze è un' opera d' arte | Eintracht - Union 2 - 0

Guarda gli highlights di Coppa Germania, Eintracht - Union Berlin 2 - 0: doppia di Kolo Muani e assist meraviglioso di Mario ...Al 64esimo Anguissa serve Kvaratskhelia in area, che diserve Di Lorenzo che con un diagonale va in rete. Due minuti dopo Osimhen non tira servendo un compagno. Al 71esimo Anguissa è servito ...Anguissa verticalizza per Kvaratskhelia che serve diall'indietro Di Lorenzo, il quale trafigge Trapp con un preciso piatto sinistro nell'angolino. Al 27 Anguissa sfiora il tris quando calcia ...

FRANCESCA CIPRIANI, L’ULTIMA SHOWGIRL D’ITALIA. UN TALENTO ALLA SETTIMA POTENZA DavideMaggio.it