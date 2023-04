(Di martedì 4 aprile 2023)torna nella sua città, da incriminato. Ricompare sotto il grattacielo dorato che porta il suo nome, ma oggi comparirà soprattutto davanti ai giudici di New. Ha ceduto, non ha aspettato l’estradizione per essersi comprato, in nero, il silenzio della pornoattrice Stormy Daniels prima della campagna elettorale che l’avrebbe portato alla Casa Bianca. Il viaggio, da Mar-a-Lago in Florida, è stato seguito live dalle televisioni. L’aereo atterra al La Guardia, lui sale su un suv nero, poi la colonna della scorta attraversa Manhattan. Sotto sotto, all’ex presidente non dev’essere dispiaciuta la centralità mediatica che mancava da un po’. Le autorità della città hanno disposto misure di sicurezza straordinarie. È stata appresa la lezione del 6 gennaio, che ha visto proprio il tycoon tra i sobillatori. I servizi segreti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Linkiesta : Il ritorno di Donald #Trump a New York, in tribunale - CiprianiVittor1 : @Daemon348 Donald Trump è stato un GRANDE OTTIMO PRESIDENTE DELL AMERICA SPERIAMO NEL SUO RITORNO PROSSIMAMENTE!!!!! - CiprianiVittor1 : @Daemon348 @MediasetTgcom24 Donald Trump è stato un GRANDE PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI AMERICANI!!! SPERANDO NEL… - ggramaglia : RT @thewatcherpost: #Usa2024: l’incriminazione di Donald #Trump ha due facce della stessa medaglia. Da una parte può essere uno scacco al r… - thewatcherpost : #Usa2024: l’incriminazione di Donald #Trump ha due facce della stessa medaglia. Da una parte può essere uno scacco… -

NEW YORK - Oggi 4 AprileTrump si presenterà davanti al Procuratore Distrettuale di Manhattan a New York per ... mentre guardava un'ampia copertura televisiva durante il suo volo didalla ...Trump è arrivato alla sua Trump Tower sulla Fifth Avenue a New York, dove trascorrerà la ... Un imbarazzantenella sua ex città dalla porta di servizio, senza bagni di folla o gesti di ...Trump trascorrerà la notte nella sua Trump Tower, sulla Quinta Avenue, poi alle 14.15 ora ... tarda notte in Italia, un comizio in Florida, dopo che avrà fattoa Mar - a - Lago. Non è ...

Il ritorno di Donald Trump a New York, in tribunale Linkiesta.it

Donald Trump ha passato la notte nella sua Trump Tower sulla Fifth Avenue a New York, in attesa di partecipare oggi pomeriggio all'udienza in cui gli verranno formalizzate ...Donald Trump ha passato la notte nella sua Trump Tower sulla Fifth Avenue a New York, in attesa di partecipare oggi pomeriggio all'udienza in cui gli verranno formalizzate le accuse ...