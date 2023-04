Il questore di Napoli: «Ultras? sono una minoranza, non facciamo di tutta un’erba un fascio» (Di martedì 4 aprile 2023) A Radio Kiss Kiss è intervenuto il questore di Napoli, Alessandro Giuliani, sulle contestazione degli Ultras del Napoli contro il presidente De Laurentiis. Contro il Milan ci sono stati degli scontri fra Ultras sugli spalti per via di una diversità di vedute sulle modalità della protesta contro il presidente del Napoli. Ieri De Laurentiis si è recato dal questore Giuliani per visionare i filmati degli scontri. A radio Kiss Kiss il questore ha parlato anche dei festeggiamenti in ottica festa scudetto: «Non sono d’accordo sui festeggiamenti belli della città e il “brutto ambiente” dello stadio. Ci sono 51.000 persone che vedono e si godono il Napoli, non facciamo di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) A Radio Kiss Kiss è intervenuto ildi, Alessandro Giuliani, sulle contestazione deglidelcontro il presidente De Laurentiis. Contro il Milan cistati degli scontri frasugli spalti per via di una diversità di vedute sulle modalità della protesta contro il presidente del. Ieri De Laurentiis si è recato dalGiuliani per visionare i filmati degli scontri. A radio Kiss Kiss ilha parlato anche dei festeggiamenti in ottica festa scudetto: «Nond’accordo sui festeggiamenti belli della città e il “brutto ambiente” dello stadio. Ci51.000 persone che vedono e si godono il, nondi ...

