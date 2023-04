Il punto sul calciomercato del Milan: da Brahim Diaz a Dest (Di martedì 4 aprile 2023) Nella prossima sessione di calciomercato, il Milan potrebbe cambiare volto. I rossoneri trascorreranno questa parte della stagione nella speranza di poter raggiungere un posto per la prossima Champions League e provando ad entrare almeno tra le prime quattro d’Europa in questa stagione. Auspicando che l’annata vada per il meglio, quindi, il Milan spera che possano esserci più possibilità di muoversi nel prossimo calciomercato, con uno dei temi caldi che potrebbe essere il rinnovo di Brahim Diaz, straripante nella roboante vittoria ottenuta per 0-4 contro il Napoli. Se nella sessione invernale il duo Paolo Maldini e Frederic Massara non è riuscito a portare a Milano alcun calciatore, ecco che quest’estate la situazione potrebbe essere ben diversa. Come anticipato, ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 4 aprile 2023) Nella prossima sessione di, ilpotrebbe cambiare volto. I rossoneri trascorreranno questa parte della stagione nella speranza di poter raggiungere un posto per la prossima Champions League e provando ad entrare almeno tra le prime quattro d’Europa in questa stagione. Auspicando che l’annata vada per il meglio, quindi, ilspera che possano esserci più possibilità di muoversi nel prossimo, con uno dei temi caldi che potrebbe essere il rinnovo di, straripante nella roboante vittoria ottenuta per 0-4 contro il Napoli. Se nella sessione invernale il duo Paolo Maldini e Frederic Massara non è riuscito a portare ao alcun calciatore, ecco che quest’estate la situazione potrebbe essere ben diversa. Come anticipato, ...

