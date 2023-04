Il pubblico vota Nikita, indi per cui vince il GFVip. That’s it! (Di martedì 4 aprile 2023) Di base Nikita Pelizon è stata una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip e per questo motivo il pubblico – nonostante le abbia fatto perdere quattro televoti consecutivi preferendole al tempo altri finalisti – l’ha votata. indi per cui ha vinto l’edizione con il 52,8% delle preferenze su Oriana Marzoli seconda classificata e Alberto De Pisis terzo classificato. Fuori dal podio tutti i perdenti dei duelli precedenti, ovvero Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Giaele De Donà. Dopo 197 giorni, siamo arrivati al momento della verità: il pubblico ha deciso che a vincere questa edizione di #GFVip è… Nikita! pic.twitter.com/t9e4kCMLgy — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 3, 2023 L'articolo proviene da Biccy.it. Leggi su biccy (Di martedì 4 aprile 2023) Di basePelizon è stata una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip e per questo motivo il– nonostante le abbia fatto perdere quattro televoti consecutivi preferendole al tempo altri finalisti – l’hata.per cui ha vinto l’edizione con il 52,8% delle preferenze su Oriana Marzoli seconda classificata e Alberto De Pisis terzo classificato. Fuori dal podio tutti i perdenti dei duelli precedenti, ovvero Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Giaele De Donà. Dopo 197 giorni, siamo arrivati al momento della verità: ilha deciso che are questa edizione di #è…! pic.twitter.com/t9e4kCMLgy — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 3, 2023 L'articolo proviene da Biccy.it.

menadel20 : @GrandeFratello Oriana era in vantaggio ovunque. Falliti. Il peggiore gf della storia. A settembre non ci saremo in… - andreastoolbox : Il pubblico vota Nikita, indi per cui vince il GFVip. That's it! #pubblico #Il #vota #indi #Nikita, ??????? - RosaBassini : RT @BITCHYFit: Il pubblico vota Nikita, indi per cui vince il GFVip. That's it! - vallycongera : @BITCHYFit Perché in finale vota il pubblico generalista non solo i bulletti dei social - Loretta76800716 : #gfvip7 Ha vinto la migliore per fortuna. Perché il pubblico vede e vota le persone perbene e non la schifezza che…

