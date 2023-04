Il pregiudicato che violenta la sua legale | condannato a due anni di carcere a Roma

Leggi su open.online

(Di martedì 4 aprile 2023) A.M., pluridi 40, è statoieri a duediper averto la sua. L’uomo era uscito di galera da due settimane dopo aver scontato la pena per altri reati. Nel settembre 2017 a Rebibbia l’uomo si trovava recluso per reati connessi alla droga. Lo studio di avvocati che lo segue manda una praticante a parlargli. Lei lo segue ancora e decide di andare ai colloqui più volte. A quel punto lui manifesta un interesse nei confronti di lei. I due iniziano a scriversi. La donna gli fa capire che è inopportuno. Anche perché nel frattempo è stata sottoposta a procedimento disciplinare per aver avuto rapporti con un suo assistito. «Se vuoi che continui ad essere il tuo avvocato devi cambiare atteggiamento, perché ricordati che quei ...