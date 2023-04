Il pianista Martin Kasik inaugura la Stagione dei Concerti dell’Accademia Tadini di Lovere

Leggi su bergamonews

(Di martedì 4 aprile 2023). L’Accademiadisi appresta ad ospitare, per la novantaseiesima volta, la rassegnastica che, nel tempo, si è imposta come uno degli eventi più prestigiosi del territorio del lago d’Iseo e che prenderà il via venerdì 14 aprile 2023. Anche quest’anno gli appuntamenti in programma si annunciano di grande fascino e qualità in un luogo recentemente restaurato e dotato di un’acustica speciale. Sottolinea il maestro Claudio Piastra, direttore artistico della manifestazione: “Nel corso degli anni asi sono esibiti alcuni degli artisti più affermati del panoramastico come Arturo Benedetti Michelangeli, il Quartetto Italiano, Claudio Arrau, Salvatore Accardo, Uto Ughi, Sergei Krilov e i Solisti dei Berliner, solo per citarne alcuni. Proprio nel nome ...