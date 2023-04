IL PARADISO DELLE SIGNORE, TRAME 10-14 MARZO 2023: I FESTEGGIAMENTI DELLA NASCITA DELLA FIGLIA DI TINA (Di martedì 4 aprile 2023) Il PARADISO DELLE SIGNORE, anticipazioni e TRAME dal 10 al 14 aprile 2023, DELLA soap italiana in onda su Rai1, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:05. EPISODIO DEL 10 APRILE 2023 Il giorno di Pasquetta è speciale. I Colombo sono così organizzati: Veronica (ValenTINA Bartolo) ed Ezio (Massimo Poggio) stanno a casa. Gemma (Gaia Bavaro), invece, dovrebbe fare una gita con il suo promesso sposo. Tuttavia, la Venere convince Roberto (Filippo Scarafia) a trascorrere la giornata in solitaria con Mario (Piero Cardano). Che futuro possono avere insieme? È nata la FIGLIA di TINA (Neva Leoni) e Salvatore (Emanuel Caserio) festeggia in Caffetteria: è diventato zio e che si avvicini il ritorno di Agnese ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 4 aprile 2023) Il, anticipazioni edal 10 al 14 aprilesoap italiana in onda su Rai1, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:05. EPISODIO DEL 10 APRILEIl giorno di Pasquetta è speciale. I Colombo sono così organizzati: Veronica (ValenBartolo) ed Ezio (Massimo Poggio) stanno a casa. Gemma (Gaia Bavaro), invece, dovrebbe fare una gita con il suo promesso sposo. Tuttavia, la Venere convince Roberto (Filippo Scarafia) a trascorrere la giornata in solitaria con Mario (Piero Cardano). Che futuro possono avere insieme? È nata ladi(Neva Leoni) e Salvatore (Emanuel Caserio) festeggia in Caffetteria: è diventato zio e che si avvicini il ritorno di Agnese ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasocerno : La Colomba tradizionale delle Valli del Natisone al Paradiso dei golosi a San Pietro Così i nostri nonni festeggiav… - FilomenaGallo55 : RT @Don_Lazzara: Signore, mi rifugio all'ombra delle tue ali finché non sia passato il pericolo. Non permettere alla morte di avere il sopr… - bubinoblog : #ILPARADISODELLESIGNORE, TRAME 10-14 MARZO 2023: I FESTEGGIAMENTI DELLA NASCITA DELLA FIGLA DI TINA - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 7, spoiler 11 aprile: Tancredi si sente male, il suo segreto a rischio - estetadorian : @venis_77 @petergomezblog @fattoquotidiano La Spagna paragonata a noi sembra davvero un paradiso. Eppure non siamo… -