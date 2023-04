IL PARADISO DELLE SIGNORE | TRAME 10-14 MARZO 2023 | I FESTEGGIAMENTI DELLA NASCITA DELLA FIGLA DI TINA

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 4 aprile 2023) Il, anticipazioni edal 10 al 14 aprilesoap italiana in onda su Rai1, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:05. EPISODIO DEL 10 APRILEIl giorno di Pasquetta è speciale. I Colombo sono così organizzati: Veronica (ValenBartolo) ed Ezio (Massimo Poggio) stanno a casa. Gemma (Gaia Bavaro), invece, dovrebbe fare una gita con il suo promesso sposo. Tuttavia, la Venere convince Roberto (Filippo Scarafia) a trascorrere la giornata in solitaria con Mario (Piero Cardano). Che futuro possono avere insieme? È nata la figlia di(Neva Leoni) e Salvatore (Emanuel Caserio) festeggia in Caffetteria: è diventato zio e che si avvicini il ritorno di Agnese (Antonella Attili)? Maria ...