Il Papa riprende le udienze, attesa per i contenuti della Via Crucis (Di martedì 4 aprile 2023) A pochi giorni dalle dimissioni dal Gemelli, Papa Francesco e' tornato alle tradizionali udienze in Vaticano. Bergoglio, che ieri aveva comunque celebrato la domenica delle Palme in piazza San Pietro, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) A pochi giorni dalle dimissioni dal Gemelli,Francesco e' tornato alle tradizionaliin Vaticano. Bergoglio, che ieri aveva comunque celebrato la domenica delle Palme in piazza San Pietro, ...

