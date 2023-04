Il nuovo software diventato virale su Tik Tok di Luca Marani (Di martedì 4 aprile 2023) Luke, Luca Marani, ha lanciato un nuovo software legato al Mondo trading, si chiama "The printing machine". "Si tratta di un software che ci permette di ottenere interessi mensili su capitale che depositiamo, dal 10 al 20 per cento in modo costante senza rischi. Poi 'sblocca' i conti-prop: quelli di aziende proprietarie che prestano capitale ai privati - che superano una challenge - permettendo loro di investire lasciando a fine mese l'85 % dei profitti", racconta Marani che sta ottenendo risultati prestigiosi ovunque. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Luke,, ha lanciato unlegato al Mondo trading, si chiama "The printing machine". "Si tratta di unche ci permette di ottenere interessi mensili su capitale che depositiamo, dal 10 al 20 per cento in modo costante senza rischi. Poi 'sblocca' i conti-prop: quelli di aziende proprietarie che prestano capitale ai privati - che superano una challenge - permettendo loro di investire lasciando a fine mese l'85 % dei profitti", raccontache sta ottenendo risultati prestigiosi ovunque.

