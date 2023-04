Il nemico alle porte. Mosca annuncia contromisure alla Finlandia nella Nato (Di martedì 4 aprile 2023) Il Cremlino promette “misure di ritorsione, sia tecnico-militari che di altro tipo” contro quello che percepisce come "un assalto alla nostra sicurezza", ma non fa analogie con l'Ucraina. Difese potenziate lungo i 1.800 km di confine, i missili Iskander-M trasferiti in Bielorussia “sia in versione convenzionale che nucleare” Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 aprile 2023) Il Cremlino promette “misure di ritorsione, sia tecnico-militari che di altro tipo” contro quello che percepisce come "un assaltonostra sicurezza", ma non fa analogie con l'Ucraina. Difese potenziate lungo i 1.800 km di confine, i missili Iskander-M trasferiti in Bielorussia “sia in versione convenzionale che nucleare”

