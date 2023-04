Il Napoli | 'Procedura per bandiere e striscioni allo stadio | tifosi del Milan l'hanno seguita' La replica | 'Falso!'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yogaolic : RT @fanpage: Sui canali ufficiali il Napoli ribadisce che al Maradona si possono portare bandiere e striscioni, ma per farlo c’è bisogno di… - lmiao_10 : RT @PolliceAzzurro: #NAPOLI: QUESTA PROCEDURA È STATA SEGUITA DAI TIFOSI DEL #MILAN CHE DOMENICA SERA HANNO ASSISTITO ALL'INCONTRO DI CAMPI… - geniazze : RT @PolliceAzzurro: #NAPOLI: QUESTA PROCEDURA È STATA SEGUITA DAI TIFOSI DEL #MILAN CHE DOMENICA SERA HANNO ASSISTITO ALL'INCONTRO DI CAMPI… - Giusepp89008724 : RT @PolliceAzzurro: #NAPOLI: QUESTA PROCEDURA È STATA SEGUITA DAI TIFOSI DEL #MILAN CHE DOMENICA SERA HANNO ASSISTITO ALL'INCONTRO DI CAMPI… - RubentusStyle : RT @PolliceAzzurro: #NAPOLI: QUESTA PROCEDURA È STATA SEGUITA DAI TIFOSI DEL #MILAN CHE DOMENICA SERA HANNO ASSISTITO ALL'INCONTRO DI CAMPI… -

La società:seguita dai milanisti presenti ...per ottenere l'autorizzazione Leggi anche Perché gli ultras delsi sono picchiati tra loro: la guerra a De Laurentiis e il 'buco' sulle gradinate, la Digos ringrazia Ilvola ...... consiste nel realizzare le opere relative al primo lotto del più vasto intervento di risistemazione del Nodo Complesso diGaribaldi. L'oggetto principale dellaconsiste in: ...

La drastica risposta del Napoli agli ultras: porta ad esempio i tifosi ... Fanpage.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...“Allo Stadio Maradona è possibile entrare con bandiere e striscioni. Si deve solo seguire una procedura indicata sul sito ufficiale del Club azzurro dall’inizio della… Leggi ...