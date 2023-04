Il Napoli ha più tifo in trasferta, con i tifosi emigrati, decisamente meno al Maradona (Gazzetta) (Di martedì 4 aprile 2023) Il clima dello stadio di Napoli domenica sera raccontato da Maurizio Nicita sulla Gazzetta. La sfida che gli ultrà stanno combattendo è quella contro il presidente Aurelio De Laurentiis e le forze di polizia. E così insulti al presidente e anche zuffe e cazzotti per chi non sottostava al diktat del gruppo dominante (scene viste anche a Francoforte nel settore ospiti sempre fra napoletani) in curva B. Insomma la squadra che sta dominando il campionato per una sera va in difficoltà e una parte di tifosi non pensa minimamente di venire allo stadio per sostenerla. Vediamo di capire da dove arriva questa profonda spaccatura, che consente alla capolista di trovare affetto e supporto su tutti i campi d’Italia – dove la sostengono i tanti tifosi che risiedono al nord – decisamente meno al ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Il clima dello stadio didomenica sera raccontato da Maurizio Nicita sulla. La sfida che gli ultrà stanno combattendo è quella contro il presidente Aurelio De Laurentiis e le forze di polizia. E così insulti al presidente e anche zuffe e cazzotti per chi non sottostava al diktat del gruppo dominante (scene viste anche a Francoforte nel settore ospiti sempre fra napoletani) in curva B. Insomma la squadra che sta dominando il campionato per una sera va in difficoltà e una parte disi non pensa minimamente di venire allo stadio per sostenerla. Vediamo di capire da dove arriva questa profonda spaccatura, che consente alla capolista di trovare affetto e supporto su tutti i campi d’Italia – dove la sostengono i tantisi che risiedono al nord –al ...

