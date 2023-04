Il modello Capo Verde ha "salvato" il turismo e ora rilancia (Di martedì 4 aprile 2023) Un arcipelago di accoglienza in mezzo all'Oceano. In pochi mesi Capo Verde è riuscito a tornare ad attrarre turisti da tutto il mondo anche dopo lo shock delle chiusure per la pandemia. Questo in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Un arcipelago di accoglienza in mezzo all'Oceano. In pochi mesiè riuscito a tornare ad attrarre turisti da tutto il mondo anche dopo lo shock delle chiusure per la pandemia. Questo in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dani21229241 : RT @ingobbito: Secondo Gravina, il #Napoli è il modello da seguire. Come dargli torto. Quale squadra sarebbe in testa alla serie A grazie a… - MOSCAELIODORO : RT @ingobbito: Secondo Gravina, il #Napoli è il modello da seguire. Come dargli torto. Quale squadra sarebbe in testa alla serie A grazie a… - Cipa30652949 : RT @ingobbito: Secondo Gravina, il #Napoli è il modello da seguire. Come dargli torto. Quale squadra sarebbe in testa alla serie A grazie a… - Cosimomarinell2 : RT @ingobbito: Secondo Gravina, il #Napoli è il modello da seguire. Come dargli torto. Quale squadra sarebbe in testa alla serie A grazie a… - PaoloAlbano11 : RT @ingobbito: Secondo Gravina, il #Napoli è il modello da seguire. Come dargli torto. Quale squadra sarebbe in testa alla serie A grazie a… -