Il mio amico Massimo e Masquerade - Ladri d'amore: ecco in anteprima i blu-ray ai raggi X (Di martedì 4 aprile 2023) Il mio amico Massimo e Masquerade - Ladri d'amore usciranno in homevideo il 20 aprile. Noi vi offriamo in anteprima tutti i segreti dei due blu-ray Lucky Red. Usciranno in homevideo il 20 aprile, ma grazie a Lucky Red noi abbiamo potuto visionare in anteprima i blu-ray di due prodotti molto diversi, ma ognuno capace di attirare un proprio pubblico specifico. Il mio amico Massimo è un docu-film diretto da Alessandro Bencivenga che celebra la vita e la carriera dell'indimenticabile Massimo Troisi scomparso nel 1994, e racconta scorci inediti e retroscena del percorso dell'attore napoletano, attraverso foto, backstage, filmati e le testimonianze di tanti amici del mondo dello spettacolo. Per chi gradisce invece le commedie ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 aprile 2023) Il miod'usciranno in homevideo il 20 aprile. Noi vi offriamo intutti i segreti dei due blu-ray Lucky Red. Usciranno in homevideo il 20 aprile, ma grazie a Lucky Red noi abbiamo potuto visionare ini blu-ray di due prodotti molto diversi, ma ognuno capace di attirare un proprio pubblico specifico. Il mioè un docu-film diretto da Alessandro Bencivenga che celebra la vita e la carriera dell'indimenticabileTroisi scomparso nel 1994, e racconta scorci inediti e retroscena del percorso dell'attore napoletano, attraverso foto, backstage, filmati e le testimonianze di tanti amici del mondo dello spettacolo. Per chi gradisce invece le commedie ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaDianetti : In bocca al lupo per stasera amico mio! Mi farò raccontare perché sto a lavorà! ( ho le prove ??) Hai fatto un bel… - GoalItalia : 'Un mio amico non si tocca, ha figli e famiglia' Mourinho difende Stankovic e zittisce la Curva Sud ?? - andreapurgatori : Ciao, amico mio??#giannimina’ - toninorudiger : @PIPPOILGIUSTO @sottonella Per te questo e altro, amico mio - GiecM2 : RT @loretskhelia: @sscnapoli Un mio amico sta tentando di entrare allo stadio ogni partita casalinga da inizio stagione, ma purtroppo per c… -