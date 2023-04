Il Milan non poteva riportare la scaramanzia a Napoli (Di martedì 4 aprile 2023) I risultati della 28esima giornata di Serie A Empoli-Lecce 1-0 62? rig. Caputo Sassuolo-Torino 1-1 36? Pinamonti, 66? Sanabria (T) Cremonese-Atalanta 1-3 44? de Roon, 56? rig. Ciofani (C), 72? Boga, 93? Lookman Inter-Fiorentina 0-1 53? Bonaventura Juventus-Verona 1-0 55? Kean Bologna-Udinese 3-0 3? Posch, 12? Moro, 49? Barrow Monza-Lazio 0-2 13? Pedro, 56? S. Milinkovi?-Savi? Spezia-Salernitana 1-1 43? aut. Caldara (SA), 70? Shomurodov Roma-Sampdoria 3-0 57? Wijnaldum, 88? rig. Dybala, 94? El Shaarawy Napoli-Milan 0-4 17?, 59? Rafael Leão, 25? Brahim Díaz, 67? Saelemaekers La classifica della Serie A dopo 28 giornate Napoli 71; Lazio 55; Milan 51; Inter e Roma 50; Atalanta 48; Juventus 44 (-15); Bologna e Fiorentina 40; Torino e Udinese 38; Sassuolo 37; Monza 34; Empoli 31; Salernitana 28; Lecce 27 Spezia ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 aprile 2023) I risultati della 28esima giornata di Serie A Empoli-Lecce 1-0 62? rig. Caputo Sassuolo-Torino 1-1 36? Pinamonti, 66? Sanabria (T) Cremonese-Atalanta 1-3 44? de Roon, 56? rig. Ciofani (C), 72? Boga, 93? Lookman Inter-Fiorentina 0-1 53? Bonaventura Juventus-Verona 1-0 55? Kean Bologna-Udinese 3-0 3? Posch, 12? Moro, 49? Barrow Monza-Lazio 0-2 13? Pedro, 56? S. Milinkovi?-Savi? Spezia-Salernitana 1-1 43? aut. Caldara (SA), 70? Shomurodov Roma-Sampdoria 3-0 57? Wijnaldum, 88? rig. Dybala, 94? El Shaarawy0-4 17?, 59? Rafael Leão, 25? Brahim Díaz, 67? Saelemaekers La classifica della Serie A dopo 28 giornate71; Lazio 55;51; Inter e Roma 50; Atalanta 48; Juventus 44 (-15); Bologna e Fiorentina 40; Torino e Udinese 38; Sassuolo 37; Monza 34; Empoli 31; Salernitana 28; Lecce 27 Spezia ...

