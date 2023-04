Il messaggio di Trump | “Oggi mi arrestano | giorno tragico”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – “Un” per gli Stati Uniti. Donaldcontinua a incitare i suoi sostenitori a poche ore dall’udienza a New York per la sua incriminazione nell”indictment day’ destinato a monopolizzare le news di tutto il mondo. Riferisce la Nbc che l’ex presidente degli Stati Uniti, in una mail inviata ai finanziatori, scrive: “piangiamo la fine della giustizia in America.è ilin cui un partito politico al potere ARRESTA il suo principale avversario per non aver commesso alcun reato”.prosegue: “Il nostro movimento ha superato così tanto. E non c’è dubbio nella mia mente che prevarremo ancora una volta e conquisteremo la Casa Bianca nel 2024”. La mail contiene un link per procedere alle donazioni alla sua campagna, chiedendo ...