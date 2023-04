Il lavoro minorile non risparmia nemmeno l’Italia: il 27% svolge lavori particolarmente dannosi. Indagine Save The Children (Di martedì 4 aprile 2023) Il lavoro minorile è una realtà diffusa e globale che non risparmia nemmeno l'Italia. Secondo una recente Indagine condotta da Save the Children, si stima che nel nostro paese 336mila minorenni tra i 7 e i 15 anni abbiano avuto esperienze di lavoro continuative, saltuarie o occasionali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023) Ilè una realtà diffusa e globale che nonl'Italia. Secondo una recentecondotta dathe, si stima che nel nostro paese 336mila minorenni tra i 7 e i 15 anni abbiano avuto esperienze dicontinuative, saltuarie o occasionali. L'articolo .

