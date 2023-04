Il Grande Fratello Vip lascia Cinecittà: ecco dove saranno i nuovi studi (sempre a Roma) (Di martedì 4 aprile 2023) Ieri sera abbiamo assistito alla finale del Grande Fratello Vip 7, anche quest’anno condotto da Alfonso Signorini. Quest’ultimo sembra già essere a lavoro per la prossima edizione del reality, ma da settembre prossimo potrebbero esserci grandi novità! La casa più spiata d’Italia lascerà Cinecittà e si trasferirà presso nuovi studi, sempre nella capitale. dove precisamente?... Leggi su donnapop (Di martedì 4 aprile 2023) Ieri sera abbiamo assistito alla finale delVip 7, anche quest’anno condotto da Alfonso Signorini. Quest’ultimo sembra già essere a lavoro per la prossima edizione del reality, ma da settembre prossimo potrebbero esserci grandi novità! La casa più spiata d’Italia lasceràe si trasferirà pressonella capitale.precisamente?...

