Il governo ha un problema con il Pnrr (di nuovo) (Di martedì 4 aprile 2023) Il governo litiga sul Pnrr, di nuovo. Non con Bruxelles, che ha prorogato a fine aprile la scadenza delle sue valutazioni, stavolta il caso è tutto interno alla maggioranza di centrodestra. Ad aprirlo sono state le parole del capogruppo leghista alla Camera, Riccardo Molinari: «Ha senso indebitarsi con l'Ue per fare cose che non servono?», ha detto in un'intervista ad Affaritaliani. Gli ha risposto a distanza da Verona la premier Giorgia Meloni: «Non prendo in considerazione l'opzione di perdere le risorse, ma di farle arrivare a terra in maniera efficace, e tutto il lavoro che questo richiede è un lavoro che noi faremo». La stessa linea, come riporta il Corriere, viene ribadita da ambienti di governo: è esclusa l'ipotesi, avanzata dalla Lega, di rinunciare a una parte delle risorse. Palazzo Chigi, che ha accentrato la ...

