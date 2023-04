Il governo americano vende 1,17 miliardi di dollari in BTC (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Le grandi potenzialità del settore fintech sono state spesso sfruttate per portare a termine operazioni illegali di ogni tipo. Tra queste, la truffa dell’hacker James Zhong ai danni di Silk Road, che aveva sconvolto l’opinione pubblica e le autorità statunitensi. Grazie ad alcune transazioni irregolari, Zhong si era infatti impadronito di circa 1,17 miliardi di dollari in Bitcoin. Il tribunale distrettuale di New York ha ora autorizzato il governo americano a vendere il maltolto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Le grandi potenzialità del settore fintech sono state spesso sfruttate per portare a termine operazioni illegali di ogni tipo. Tra queste, la truffa dell’hacker James Zhong ai danni di Silk Road, che aveva sconvolto l’opinione pubblica e le autorità statunitensi. Grazie ad alcune transazioni irregolari, Zhong si era infatti impadronito di circa 1,17diin Bitcoin. Il tribunale distrettuale di New York ha ora autorizzato ilre il maltolto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

