Il giorno più lungo Trump, è il primo ex presidente Usa incriminato. Prossima udienza a dicembre (Di martedì 4 aprile 2023) La storica giornata della prima incriminazione formale di un ex presidente degli Stati Uniti è trascorsa senza incidenti: davanti ad un tribunale di Manhattan con più poliziotti e giornalisti che manifestanti, un Donald Trump corrucciato ha mantenuto il silenzio riservando ogni commento alla conferenza stampa che terrà fra qualche ora in Florida. A parlare è stato invece il Procuratore distrettuale: "Non possiamo ignorare e non ignoreremo una grave condotta criminale: nessuno è al di sopra della legge", ha incalzato Alvin Bragg, che ha illustrato i capi di accusa contestati all'ex presidente; di fatto, 34 imputazioni di falso in bilancio allo scopo di effettuare dei pagamenti per coprire frodi e altri reati, come sopprimere delle informazioni negative su Trump prima delle elezioni presidenziali del 2016. Fra questi, la ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 aprile 2023) La storica giornata della prima incriminazione formale di un exdegli Stati Uniti è trascorsa senza incidenti: davanti ad un tribunale di Manhattan con più poliziotti e giornalisti che manifestanti, un Donaldcorrucciato ha mantenuto il silenzio riservando ogni commento alla conferenza stampa che terrà fra qualche ora in Florida. A parlare è stato invece il Procuratore distrettuale: "Non possiamo ignorare e non ignoreremo una grave condotta criminale: nessuno è al di sopra della legge", ha incalzato Alvin Bragg, che ha illustrato i capi di accusa contestati all'ex; di fatto, 34 imputazioni di falso in bilancio allo scopo di effettuare dei pagamenti per coprire frodi e altri reati, come sopprimere delle informazioni negative suprima delle elezioni presidenziali del 2016. Fra questi, la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoFusaro : Sopportare il mondo non basta. Il potere ci vorrebbe resilienti, cioè adattivi e pronti a subire tutto in silenzio.… - Radio3tweet : Dopo più di cinquant'anni dal giorno in cui un colpo di fucile spegneva il sogno del reverendo Martin Luther King,… - matteorenzi : Finire una maratona è una bellissima sfida innanzitutto con te stesso. Rimettersi in gioco ogni giorno è l’avventu… - GioDeAscanio : RT @OttaviaDenaro: #Diventavamo ogni giorno più grandi, dimenticando così il fanciullino, connubio di purezza e creatività, che viveva in… - riccardofavato : RT @caterinabalivo: È meglia a’ mmiria ca’ a pietà Felice che il lavoro della squadra di #Lingo sia apprezzato ogni giorno di più ! -

Issimo City, in produzione il primo scooter elettrico di Fantic A pieno regime sarann o assemblati 100 veicoli al giorno: 20mila nel primo anno! Fantic Issimo City ... Due gli allestimenti previsti: con batteria standard da 2,2Kwh o più 'capiente' da 4,4 kWh . L'... Renzo Rosso svela su Instagram il matrimonio super segreto con Arianna Alessi ...raccontato qualcosa in più del matrimonio super segreto: " Agli stilisti avevamo detto che ci servivano due abiti per mascherarci da moglie e marito a Carnevale. Quando è arrivato il grande giorno, ... 'Putin è paranoico e si autoisola, ma non è malato'. Il racconto dell'ex agente segreto dello Zar Karakulov spiega che tutti sono costretti a sottoporsi regolarmente a screening sanitari e a esami medici, 'gli assistenti del presidente eseguono test Pcr più volte al giorno'. A dispetto delle voci ... A pieno regime sarann o assemblati 100 veicoli al: 20mila nel primo anno! Fantic Issimo City ... Due gli allestimenti previsti: con batteria standard da 2,2Kwh o'capiente' da 4,4 kWh . L'......raccontato qualcosa indel matrimonio super segreto: " Agli stilisti avevamo detto che ci servivano due abiti per mascherarci da moglie e marito a Carnevale. Quando è arrivato il grande, ...Karakulov spiega che tutti sono costretti a sottoporsi regolarmente a screening sanitari e a esami medici, 'gli assistenti del presidente eseguono test Pcrvolte al'. A dispetto delle voci ... Ogni giorno più di 123 milioni di bambini rischiano la vita per andare ... il Resto del Carlino