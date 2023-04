Il fuggitivo Uss ricompare in Russia e attacca l’Italia Ecco cos’ha detto

Leggi su formiche

(Di martedì 4 aprile 2023) “Sono in. In questi giorni particolarmente drammatici, persone forti e affidabili sono state con me. Grazie a loro”. Sono le parole di Artem Uss, magnate e figlio del governatore di Krasnoyarsk in Siberia, evaso dai domiciliari in Italia prima dell’estradizione negli Stati Uniti. A citarlo è l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Il tribunale italiano, sulla cui imparzialità inizialmente contavo, ha dimostrato la sua chiara parzialità politica. Purtroppo è anche pronto a piegarsi alle pressioni delle autorità statunitensi”, ha aggiunto. Nella situazione internazionale attuale, quando i cittadini russi sono oggetto di “giochi senza regole”, il ritorno in patria, anche in modalità “non standard”, è una vittoria. Uss, arrestato in Italia, era ricercato negli Stati Uniti per contrabbando di petrolio dal Venezuela verso lae la Cina e frode ...