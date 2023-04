Il Feyenoord negherà la trasferta di Europa League ai tifosi della Roma | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 aprile 2023) La UEFA ha ordinato aldi non vendere biglietti per inel match diin Olanda. Ecco perché La UEFA ha ordinato aldi non vendere biglietti per inel match diin Olanda. Ecco perché, come spiegato dalufficiale del club biancorosso.– A seguitodecisione delle autorità italiane di bandire ideldurante la gara di ritorno a, la UEFA ha ordinato aldi non vendere biglietti aidell’AS ...