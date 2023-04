Il Feyenoord: “la Uefa ha vietato ai romanisti la trasferta a Rotterdam” (Di martedì 4 aprile 2023) Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Feyenoord ha fatto sapere che non venderà i biglietti per il settore ospiti ai tifosi della Roma in occasione dell’andata dei quarti di Europa League, Feyenoord-Roma. Avviene dopo le preoccupazioni palesate dal sindaco di Roma Gualtieri sui tifosi olandesi a Roma. Infatti Gualtieri ha richiesto l’intervento di Piantedosi per vietare la trasferta a Roma per il ritorno dei quarti il 20 aprile. Sulla città di Roma pesa ancora il ricordo della devastazione portata dagli stessi tifosi olandesi nel 2015, quando vandalizzarono la Barcaccia di Piazza di Spagna. Ci sono stati anche scontri fra le tifoserie in questione, come a Tirana in occasione della finale di Conference League. Adesso pare che nemmeno i tifosi romanisti possano andare a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ilha fatto sapere che non venderà i biglietti per il settore ospiti ai tifosi della Roma in occasione dell’andata dei quarti di Europa League,-Roma. Avviene dopo le preoccupazioni palesate dal sindaco di Roma Gualtieri sui tifosi olandesi a Roma. Infatti Gualtieri ha richiesto l’intervento di Piantedosi per vietare laa Roma per il ritorno dei quarti il 20 aprile. Sulla città di Roma pesa ancora il ricordo della devastazione portata dagli stessi tifosi olandesi nel 2015, quando vandalizzarono la Barcaccia di Piazza di Spagna. Ci sono stati anche scontri fra le tifoserie in questione, come a Tirana in occasione della finale di Conference League. Adesso pare che nemmeno i tifosipossano andare a ...

